Bakan Soylu'dan çığ faciasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci çığ faciasında 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Tabi orada çalışma yapılırken özellikle en büyük hasarı alanlar, yolda ve ateşin başında bekleyenlerdir" dedi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Bakan Süleyman Soylu, burada yaralıları ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan 25 hastayı ziyaret ettiklerini belirterek, "2'si yoğun bakımda, ama kendileriyle görüştük ve konuştuk. Belki birinin sevki Ankara'ya gerçekleştirilecek. Biraz sonra Sağlık Bakanımız da gelecek" dedi.

Üst üste iki facianın yaşandığını ifade eden Bakan Soylu, "Maalesef bu üst üste iki çığ faciası hepimizi hem üzdü hem de acı kayıplarımız oldu. Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa gidenlerin sayını vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Onlar için kurtarma çalışması söz konusuydu. Bugün de 2 kişi olduğunu değerlendiriyoruz, oradaki AFAD görevlileri 3 kişi olduğunu görmüşler. Hemen bir vincin altında. Akşam oraya gittikten hemen sonra yaptığımız değerlendirmede arama kurtarma çalışmalarına son verdik. Tipi şiddetlendi, yarın sabah tekrar değerlendirme yapılacak ve arama kurtarmanın devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Ülkemize geçmiş olsun ve baş sağlığı dileğimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, toplam 67 yaralı olduğunu ve taburcu olanların bulunduğunu da söyleyerek, "Buradaki yaralıların çoğu doku zedelenmesi. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldıkları apaçık ortada. Tam da toparlanmak üzere, havanın bozulduğunu görünce ayrılmak üzereyken bu afetle karşı karşıya kalmışlar" diye konuştu.

Gece eksi 24 dereceye kadar ulaşım bir soğuk olduğunu da dile getiren Soylu, "Orada da koşullar şöyle, yol o noktaya kadar açık, ama çığ dediğiniz kar birikmesi sonucu oluşan bir olay. Tabi orada çalışma yapılırken özellikle en büyük hasarı alanlar yolda ve ateşin başında bekleyenler. Aşağıda derede kurtarma çalışması yapanlara çığ gelene kadar etkisini kaybediyor. Esas itibariyle aşağıda çalışma yapanlarda çok büyük bir yaralanma ve kayıp söz konusu değil. İş makinelerini de bir kağıt parçası gibi savurup atıyor. Onların ezdiği insanlar var, üzerine düştüğü insanlar var. Geçmiş olsun, ülkemizin bağı sağ olsun. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, uçak kazasıyla ilgili de İstanbul Valisinin olay yerinde olduğunu, kendisinin de olayı yakından takip ettiğini ve tahliyelerin gerçekleştiğini kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA