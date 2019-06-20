20.06.2019 14:24
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Bakan Soylu'dan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin açıklama

Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız DHKP-C'nin sözde bir hukuk bürosunda yine bir operasyon yaptılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP/C'nin sözdeTürkiyesorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız DHKP-C'nin sözde bir hukuk bürosunda yine bir operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist buldular" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da tekrarlanacak olanİstanbulseçimleri için gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Tüm İç Giyimciler Derneği esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da bugün sabaha karşı düzenlenen terör operasyonuna değindi.

İçişleri Bakanı Soylu, DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Türkiye bombaların patladığı bir şehirdi. İşte bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP-C'nin sözde bir hukuk bürosunda yine bir operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist buldular. Orada saklı. Yine arananlar bulundu. Durmuyoruz ki" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Süleyman Soylu,Türkiye,Güncel

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