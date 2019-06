Kaynak: İHA

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu 'nun VIP salonunundan geçirilmemesine ilişkin açıklama: "Valiye 'it' dedi"Karşı karşıya kaldığımız ve önlediğimiz saldırıyı zamanı geldiğinde anlatacağız" İçişleri bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun VIP'e alınmamasına ilişkin konuştu Valiye 'it' dedi "Karşı karşıya kaldığımız ve önlediğimiz saldırıyı zamanı geldiğinde anlatacağız" İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda VIP'ye alınmamasının ardından Vali'ye 'it' dediğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu , "DEAŞ da İstanbul seçimlerine odaklanmıştır. Geçen gün karşı karşıya kaldığımız ve önlediğimiz saldırı büyük bir saldırıydı. Zamanı geldiğinde anlatacağız. Türkiye 'ye çok büyük bir tuzak hazırlandığı, bütün milletimizce kabul edilecektir" dedi. Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu , Esenler Trabzonlular Derneği ile bir araya geldi. Horon eşliğinde karşılanan Soylu'ya halk yoğun ilgi gösterdi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada DEAŞ da dahil olmak üzere FETÖ, PKK gibi terör örgütlerinin İstanbul seçimlerine odaklandığını kaydetti. "Karşı karşıya kaldığımız ve önlediğimiz saldırıyı zamanı geldiğinde anlatacağız" İstanbul seçimlerine bütün terör örgütlerinin odaklandığını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün terör örgütleri İstanbul seçimine odaklanmıştır. FETÖ, PKK odaklanmıştır. Bakın enteresan bir şey söyleyeceğim. DEAŞ da İstanbul seçimlerine odaklanmıştır. Türkiye'de bu yorumu kimse yapmadı. Geçen gün karşı karşıya kaldığımız ve önlediğimiz saldırı büyük bir saldırıydı. Zamanı geldiğinde anlatacağız. Neyi önlediğimizi Türkiye gördüğü ve bildiği anda Türkiye'nin çok büyük bir tehlikeden döndüğü ve Türkiye'ye çok büyük bir tuzak hazırlandığı, bütün milletimizce kabul edilecektir. Şimdi söylemiyoruz, bunun bir nedeni var. Çünkü operasyonumuz biraz daha devam ediyor. Bu konuda Türkiye'nin hangi saldırılarla, hangi tehditlerle karşı karşıya kaldığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. 'DEAŞ hareketlendi' dedikten sonra yakaladıklarımızı tek tek, nerede yakaladığımızı, niçin yakaladığımızı, hangi eylemi yapmak üzere yakaladıklarımızı, ne kadar mühimmat, ne kadar kalaşnikof, kaç binlerce fişek elde ettiğimizi, kurşun elde ettiğimizi milletimize açıklayacağız. Endişem, 23 Haziran seçimlerini İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan bir anlayışı ortaya koyacaklar. Arkalarına İstanbul'un gücünü alacaklar ve ondan sonra, 'İstanbul'u, Ankara 'yı, İzmir 'i biz aldık. Hadi gelsin bakalım' diyecekler" diye konuştu. Valiye 'it' dedi Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti sırasında havalimanlarındaki VIP konularında yaşananlara değinen Bakan Soylu, "Dün Trabzon havalimanında indi, 'Ben VIP kullanacağım' dedi. Demokrat Halk Partisi Başkanlığı yaptım. VIP kullanmadım. Çünkü hakkım yoktu. Bir genel başkan olarak o listede adım yazmıyordu. Bana ne hak verilirse ben onu yaparım. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. O listede adım yoktu. Milletvekili değildim VIP kullanmadım. İktidar partisiyim, ben oraya girsem kim beni çıkaracak. Ama şundan ürktüm. Hakkın hukukun yok, olmadığın yerde kullanıyorsun ve yararlanıyorsun. Bu yanlış bir şey. Milletvekili olana kadar oraları kullanmadım. Milletvekillerin içerisinde olduğum zamanlarda 2015'in yazına kadar kullanmadım. Nasıl kullanırsın? Yanında bir Milletvekili arkadaşın olur. Yanında bir kişi getirme hakkı var. Seni de getirirse onunla beraber girersin. Aksi taktirde kullanamazsın. Trabzon'a geldi kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. Ben buradan çıkmak istiyorum demiş, çıkartmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş, aramışlar Milletvekili özel uçakla gidiyor. 14 kişi ve bunların hiç birinin kullanma hakkı yok. İstirham edelim. Öbür taraftan alalım, hemen de geçecek zaten. Bir problem yok. Vali'ye 'it' dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin. Hadımköy 'de bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Hanımına bıçak çektiler, çocuğun işini yurt dışından telefonlarla sürekli arayıp telefonlarını sosyal medyada verdiler. Sabahtan akşama tehdit ettiler ve hala da tehdit ediyorlar. Çocuk sipariş alamıyor. Allah bunları kimsenin eline düşürmesin" ifadelerinde bulundu.