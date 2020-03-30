Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Soylu'dan 'evde kalın' çağrısı yapan kardeşlere bisiklet hediyesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yönündeki çağrılarını paylaştığı Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bisiklet hediye etti.

30.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:15
Bakan Soylu'dan 'evde kalın' çağrısı yapan kardeşlere bisiklet hediyesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yönündeki çağrılarını paylaştığı Samsun 'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bisiklet hediye etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da annesi sağlık personeli, babası ise asker olan Bade Asya (6) ve Muhammet Asrın'ın (4), "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın" yazılı kağıdı tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Mesajı herkes alsın istedik" notuyla paylaşmış, Bakan Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Bade Asya ve Muhammet Asrın kardeşlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bisiklet hediye edildi. Kardeşlere hediyeleri Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından verildi. Bisikletlerin üzerinde "Süleyman Soylu bakan amcamıza teşekkür ederiz. Evde kal hayatta kal" notu yer aldı.

Bisikletlerin verilmesi İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da, "Samsun'da, anneleri sağlık görevlisi, babaları jandarma personeli olan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşler, tüm Türkiye'ye 'Evde kalın' çağrısında bulunmuştu. Bakanımız Süleyman Soylu Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlere bisiklet hediye etti" ifadeleriyle duyuruldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bakan Soylu'dan 'evde kalın' çağrısı yapan kardeşlere bisiklet hediyesi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20’ye indirdi Haberler
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20'ye indirdi
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:42: ANKARA Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz büyüklerimizin evde kalmalarını destekleyecek - Haber 19:42: Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 750 bini geçti - Haber 19:42: Mehmetçik, Kovid 19 nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü - Haber 19:41: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Haber 19:40: Demirci'de zabıta "evde kal" anonsu yaptı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber