Bakan Soylu'dan evlenecek çiftlere öğüt: Anne ve babanızı birbirinizden fazla sevin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar'da düğünde nikah şahidi olurken, evlenen çifte anne ve babalarını birbirlerinden biraz daha fazla sevmelerini öğüt verdi.

Cihangir Mahallesi'ndeki davet salonunda yaklaşık bin kişinin katıldığı düğüne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük ilgi gördü. Davetlilerle fotoğraf çektiren Soylu, özel bir hastanede çalışan 24 yaşındaki Dilek Özkanlı ile bilgisayar yazılım programcısı Tahir Turan Türk'ün nikahında şahitlik yaptı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı düğünde nikahı Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kefelioğlu kıydı. Nikah şahitleri arasında Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve iş insanı Tahir Türk de yer aldı. Çifte ömür boyu mutluluk dileyen Bakan Süleyman Soylu, birbirlerine yakıştığını söylediği çiftin kutlu ve güzel bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Mevlana, evliliği hazreti peygamberin yolu olarak tarif etmiş. Sizlere bu yolculukta ufak bir nasihatımız olsun. Birbirinizi çok seveceksiniz. Birbirinizi sevmenin bir tık daha üzerinde sizi bu güne getiren dua eden, attığınız her adımda sizi çok seven anne ve balarınızı bir tık daha fazla sevin. Aileniz bereketli olsun. Örnek Türk ve Müslüman aile olun. Soyadınız da 'Türk' olacak. Gelenek, göreneğimize ananelerimize, inancımıza bağlı olun. Cumhurbaşkanımızın sözünü unutmayın; en az 3 çocuk. Sadece kendiniz için değil, anneanneler, babaanneler torunlarını kucaklarına almak için bekliyor. Herkes sizi örnek göstersin."