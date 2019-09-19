Haberler » Güncel » Haber

Bakan Soylu'dan Gaziler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'den, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, öncesindekilerden sonrasındakilere kadar tüm gazilerimiz, esas itibarıyla bu milletin bekasının sigortası olmuşlardır.

19.09.2019 09:46Bakan Soylu'dan Gaziler Günü mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'den, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, öncesindekilerden sonrasındakilere kadar tüm gazilerimiz, esas itibarıyla bu milletin bekasının sigortası olmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "sadece bir hatırlama, bir anma, hakkını teslim etme" gününü değil, milletçe hissedilen bir gurur gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'den, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, öncesindekilerden sonrasındakilere kadar tüm gazilerimiz, esas itibarıyla bu milletin bekasının sigortası olmuşlardır. Çünkü bir ülkede gazi varsa gaza da vardır. Gaza varsa uğrunda şehadetin bile göze alındığı çok değerli bir vatan, çok değerli bir bayrak ve onları korumaya, geleceğe taşımaya azimli bir millet vardır.
Elbette ki gazanın da gazilerin de ismi değişir, şekli değişir. Geçmişte, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) gazi olduğu Uhud'dur, dün Malazgirt'tir, Çanakkale'dir, Sakarya'dır, bugün terörle mücadeledir, asayiştir, karada, denizde nöbet beklemektir, 15 Temmuz'da milletin iradesine uzanan hain elleri kırmak için meydanlara inmektir. Şekli de ismi de ne olursa olsun, bu aziz millet gazadan el çekmemiştir, gazilerinden de ayrı kalmamıştır."
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerin "Gaziler Günü"nü kutlayan Soylu, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle anarak, her şartta yeniden gazaya hazır olan gazilere şifa, sabır ve uzun ömür dileğinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziler Günü, Osman Gazi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:07 Öğretmenlerden ibb önünde ismek protestosu
12:07 Limak Enerji'den aşure ikramı
12:07 Söke'de Gaziler Günü etkinlikleri
12:07 Sefa doğanay'a hakaret ettiği iddia edilen kadın hakim karşısına çıktı
12:06 19 Eylül Gaziler Günü
12:06 Atak helikopteri telefonlara iniyor
12:06 Jandarma besicinin kayıp koyunları için seferber oldu