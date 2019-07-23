Haberler» Güncel» Haber

BAKAN SOYLU'DAN GÖÇMEN AÇIKLAMASI 1

23.07.2019 12:35 BAKAN SOYLU

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
13:26   HDP'li belediyeden "Sevgi Evi Sitesi" için bina tahsisine iptal kararı
13:26   Erzincan'da Drone'lu atlı ve ATV'li kurban yakalama timi göreve hazırlanıyor
13:26   Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
13:26   BAKAN SOYLU'DAN GÖÇMEN AÇIKLAMASI 3
13:26   Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (3)
13:25   Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı
13:25   Erzincan'da Drone'lu atlı ve ATV'li kurban yakalama timi göreve hazırlanıyor