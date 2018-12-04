Bakan Soylu'dan "Güvenlik" Toplantısı

04 Aralık 2018 Salı 12:06



04 Aralık 2018 Salı 12:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla video konferans sistemiyle toplantı yaptı.Alınan bilgiye göre Soylu başkanlığında İçişleri Bakanlığı Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile sahil güvenlik komutanları katıldı.Bakanlığın tüm birim amirlerinin de yer aldığı toplantıda, güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, kış lastiği uygulaması, göç, açık kapı projesi, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla yayımlanan genelge ile idari ve mülki amirlerin spor müsabakalarında provokatif girişimlere karşı taraftarlarla beraber olması gibi konular ele alındı.