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Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yerli otomobil ile ilgili "Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize" şeklindeki sözlerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Onun pilden anladığı C4'e takılan pil" dedi.

29.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yerli otomobile yönelik eleştirileri hakkında konuşan Bakan Soylu, "Milletimizin bundan çok mutlu olduğu aşikar. Tabi CHP'deki arkadaşımızın yaklaşımı kalıtımsal bir şey. Biz iyide, güzelde ve doğruda rekabet etmeliyiz. Türkiye geçmişte hangi fırsatları savurdu? Burada CHP yöneticilerine bizim tavsiyemiz; 'Biz daha iyi ve kısa zamanda yapacağımızı. Biz daha az maliyetle ve daha çok ihraç edeceğiz' şeklinde öneride bulunmalılar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözleri üzerine Soylu, "Onun pilden anladığı C4'e takılan pil. Bu onların alanı değil. Böyle bir tartışmayı onlarla yapmanın bir anlamı yok" dedi.

SEZAİ TEMELLİ NE DEMİŞTİ?

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Batman İl Kongresi'nde yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Temelli, "Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize. Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Politika, Güncel


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