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Bakan Soylu'dan 'İstanbul'a kayyum atanacak mı?' sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum atanacak mı, pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi. İstanbuk Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Soylu'ya cevap olarak "Polemiklerden nemalanmıyorum" ifadeleri

06.09.2019 13:15 Bakan Soylu'dan 'İstanbul'a kayyum atanacak mı?' sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin " İstanbul'a kayyum atanacak mı, pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi. İstanbuk Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Soylu'ya cevap olarak "Polemiklerden nemalanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Soylu, Bursa'da bir otelde düzenlenen "Göç Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine de değinmiş; İBB Başkanı'nın görevden alınıp yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanlarını ziyaret etmesi ile ilgili "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz."demişti.
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Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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