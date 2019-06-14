14.06.2019 12:27
Haberler»Politika » Haber

Bakan Soylu'dan, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

Bakan Soylu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajında, "Terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajında, "Terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız, geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir" dedi.
Bakan Soylu, mesajında, 180 yıl umut olmanın, güvenilir olmanın ve 180 yılı gururla, kahramanlıkla, fedakarlıkla ve millete adanmış hayatlarla doldurmanın kolay olmadığına dikkat çekti. Soylu, "Dünyadaki emsallerine göre kapasitesi, tecrübesi, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla ilk sıralarda yer alan Jandarma Genel Komutanlığımızın 180'inci kuruluş yıldönümünü idrak etmenin heyecan ve gurunu taşıyoruz. 3 bin metre yükseklikteki dağlardan güney sahillerimizdeki plajlarımıza kadar her yerde devriye atan; terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
'JANDARMAMIZ TEKNOLOJİK AVANTAJINI SAHAYA YANSITMAKTADIR'
Jandarma'nın, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya konulan 'Terörle topyekün mücadele' stratejisi çerçevesinde gösterdiği başarı ve kararlılıkla her türlü takdiri hak ettiğini ifade eden Soylu, teşkilatın tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milli savunma sanayi ürünlerini kullanma noktasında ortaya koyduğu irade ve destekle Atak Helikopteri, yerli ve milli üretim İHA, SİHA, İKU (İnsanlı Keşif Uçağı), dronelar ve diğer teçhizatları envanterine dahil eden Jandarmamız, gerek yurt içinde gerekse Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerindeki faaliyetlerinde de bu teknolojik avantajını sahaya yansıtmaktadır. Bu vesileyle; 180'inci yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."


- Ankara
Kaynak: DHA
Jandarma, Politika

Son Dakika Haberleri
12:53 Doğduğundan bu yana saçına makas değmedi
12:53 Türkmen Şelalesine bırakılan atıkları öğrenciler temizledi
12:53 Çakırhüyük ÇPAL'den yılsonu gösterisi
12:52 Sözcü davasında savunma için son kez süre verildi
12:52 Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Nihat Özdemir'e ziyaret
12:52 Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
12:51 CSKA Moskova, Will Clyburn'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
12:51 DHA DIŞ - JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 BURDUR Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği
12:51 Altın fiyatları
12:51 Bakan Selçuk öğrencilere karne dağıttı
12:51 BÜ ile İÜ'den Parkinson araştırması
12:50 Vali Doğan: "Jandarma Teşkilatı, devletini huzur içinde yaşatmak için çalışıyor"