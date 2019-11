Bakan Soylu'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 yılı ilk 10 ay verilerine göre 124 bin 521 adet aile içi ve kadına karşı şiddet olayı meydana gelmiş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 azalış gerçekleşmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. İçişleri Bakanlığı internet sitesinden paylaşılan mesajda, "21. yüzyılın hayal kırıklıklarından belki de en dramatiklerinden birisi, neredeyse her dinde ve kültürde korunması istenen, hatta anne olarak kutsal sayılan kadının, dünyanın yine neredeyse her köşesinde şiddet mağduru olmaktan kurtulamayışıdır. Yapılan belki on binlerce araştırma, akademik çalışma, eğitimler, kanunlar, farkındalık çalışmaları neticesinde dünyanın farklı medeniyetlerinde, farklı motivasyonlarla dahi olsa bu olgunun hala varlığını sürdürebilmesi, insanlığın bu meseleye belki de yeni bir bakış getirmesi gerektiğine işarettir" ifadelerine yer verildi.

Kadına şiddet konusuna ilişkin kolluk gücü olarak önleyici tedbirler aldıklarını hatırlatan Soylu'nun mesajının devamında şu bilgiler aktarıldı:

"Saha tecrübemiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz bilimsel araştırmalarla, kadına yönelik şiddeti önlemeye dönük tüm çalışmalara bir veri sunmaya, yol göstermeye gayret ediyoruz. 2019 yılı ilk 10 ay verilerine göre 124 bin 521 adet aile içi ve kadına karşı şiddet olayı meydana gelmiş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 azalış gerçekleşmiştir. Yine bu yıl ilk on aylık verilere göre 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış kaydedilmiştir. Kadına şiddet olaylarında ani müdahaleye imkan veren KADES uygulamamız halen 353 bin 334 kişi tarafından indirilmiş, yaklaşık yarısı gerçek ve ciddi olaylar olmak üzere 16 bin 442 ihbar alınmış ve ekip sevk edilmiştir. 8 ilimizde pilot olarak sürdürülen elektronik kelepçe uygulaması da olumlu sonuçlar vermekte, uygulamanın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu yıl 81 ilde 'çocuk ve aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimlerinde' görevli 481 personele yönelik Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda eğitim semineri düzenlenmiş; 2014 yılından bugüne kadar bu alanda çalışan, başta polis merkezlerinde çalışan personelimiz olmak üzere 75 bin 801 personele eğitim verilmiştir. 2019 yılında eğitim verdiğimiz personel sayımız ise 9 bin 864'tür. Ayrıca önümüzdeki yılda da kolluk birimlerimizde 250 bin personelimize, bunun yanı sıra vali ve kaymakamlarımıza da aile içi şiddete yönelik olarak önleme eğitimi verilecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA