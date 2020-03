Bakan Soylu'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, her şeyi onlarla başardık. Ama artık onlar için bir şey başarmak istiyoruz. Kadına şiddetin son bulduğu, yaşanmak şöyle dursun, hatırlanmadığı bir dünya ve Türkiye için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Bakan Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Onlar olmadan neyi başardık ki?" sorusunu sorarak, şunları kaydetti:"Çanakkale'de geçit vermediysek onların evlatlarıyla. Ay yıldızı bayrak yaptıysak, kurduysak, Elif'in kağnısıyla Şerife bacılarla Nene Hatunlarla. Dün olduğu gibi bugün de kararan dünyayı aydınlatan, yine kadınlar. Tuttukları evlat nöbetiyle bir terör örgütünü yere çalan, Ağrı'da, Tunceli'de tekstil atölyelerinde dünya için üreten, valilikten kaymakamlığa, kamu binalarından özel sektörün plazalarına, jandarmadan, polis özel harekata, sahil güvenlik botlarından, uzanan elden, enkaz altında yardım isteyenin duyduğu telefondaki o sese kadar, bu hayatın her anını iyilikle, merhametle dolduran, yine kadınlar.""Biz, her şeyi onlarla başardık. Ama artık onlar için bir şey başarmak istiyoruz. Kadına şiddetin son bulduğu, yaşanmak şöyle dursun, hatırlanmadığı bir dünya ve Türkiye için çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, konu ve saha ayrımı gözetmeden büyük bir mücadele içinde olduklarına işaret ederek, bir yandan terör örgütlerinin kadınları, genç kızları istismarıyla mücadele ederken diğer yandan da sosyal hayatta kadınların karşılaştığı tehdit ve engelleri bertaraf etmek için çalıştıklarına vurgu yaptı.Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:"Kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre iki aylık dönemde yüzde 32 azalış elde ettik. Gerek KADES uygulaması, gerek ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon halinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, gerekse kolluk birimlerimize verdiğimiz eğitimler neticesinde kadına yönelik genel şiddet olaylarında yüzde 20 azalış elde ettik. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığının 2020 yılında yayınladığı ilk genelge, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyetleri hakkında yayınlanmış olup, burada KADES, personel eğitim hedefleri gibi konularda birimlerimiz talimatlandırılmıştır. İl merkezlerinde faaliyette bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği sayısı, ilçelerimize de yaygınlaştırılarak sayıları 81'den 1005'e, personel mevcudu da yaklaşık 5 bine çıkarılmıştır.2020 yılı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede mümkün olan en yüksek gayreti ortaya koyacağımız ve her zamankinden daha kararlı, daha iddialı olduğumuz bir yıldır. Bugüne kadar başardığımız her işte olduğu gibi burada da aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuna, ferasetine, medeniyetimizin bize öğrettiği değerlere güveniyor, başaracağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, şiddet mağduru olarak hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."