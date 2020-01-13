Bakan Soylu'dan Kadir İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir Efendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hapisteki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen Kadir İnanır'a göndermede bulundu.

"EKSİK YAPMIŞSINIZ KADİR EFENDİ"

Bir açılışta konuşan Soylu, çözü süreci döneminde 'akil insanlar' heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır için "Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız" ifadelerini kullandı.

YASİN BÖRÜ'NÜN DE FOTOĞRAFINI ATSAYDINIZ"

Açıklamasının devamında üslubunu daha da sertleştiren Soylu, "O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Türkiye eski Türkiye değil" şeklinde konuştu.

HALİL ERGÜN'DEN TEPKİ

Bakan Soylu'nun Kadir İnanır'a yönelik sözlerine sanat camiasından ilk tepki Halil Ergün'den geldi. "Kadir İnanır bu ülkenin en önemli sanatçılarından biri" diyen Ergün, "Bu toplumun, sanatın yüz akı. O, bu ülkedeki toplumsal sorunlara karşı sorumluluk almış bir isim, siz onu nasıl bu şekilde hedef alabiliyorsunuz?" dedi.