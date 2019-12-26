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Bakan Soylu'dan "Kanal İstanbul" açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür" dedi.

26.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:21 Bakan Soylu'dan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kanal üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Kanal İstanbul ile ilgili iddialara yanıt vererek, projeye destek çıktı. Bakan Soylu, açıklamasında, "Bu ülke, deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödedi. Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür" ifadelerine yer verdi.

"Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" diyen Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) konuyu ilişkin basın açıklamasını da paylaştı.

"Tarafımız bu ülkenin yarınlarıdır"

Diğer yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'a ilişkin, "İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır" sözlerini de Twitter üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'ye Devrim Arabası'nı yaptırmayanlar, Boğaz Köprüsü'ne, 3. havalimanına, yerli ve milli insansız hava aracına, yerli otomobile karşı çıkanların hepsi bugün, aynı şekilde Kanal İstanbul'un karşısındalar. Bizim ise tarafımız bu ülkedir, tarafımız bu ülkenin yarınlarıdır" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, İstanbul, Deprem, Politika

Kaynak: İHA

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