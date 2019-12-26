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Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür" dedi.

26.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:28 Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kanal üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'ın 'Kanal İstanbul' Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda kendi sözlerine de yer veren Bakan Soylu, "Bu ülke, deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödedi. Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" ifadelerini kullandı.



Süleyman Soylu, İstanbul, Siyaset, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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