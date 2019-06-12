Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'nun pasaportu ile ilgili açıklama

"Bir yıl önce 6 Temmuz 2018 tarihinde bir müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018 tarihinde de pasaportunu Sayın Temel Karamollaoğlu alıyor. Biliyorsunuz, emniyet pasaportu, Nüfus İdaresi'ne devretti. Ne zaman devretti? Nisan'ın başından itibaren. Artık pasaportları Nüfus İdaresi vermeye başladı. Ne Nüfus İdaresi'nde ne de Emniyet'te böyle bir kaydımız söz konusu değil. Bir terör işi olabilmesi için bir terör hadisesi olması lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir kişinin dosyası olması lazım. Bir mahkemesi olması lazım. Belki şöyle bir şey olmuş olabilir; Sivas olaylarıyla ilgili geçmiş dönemlerde bir iş olmuşsa… Onun da pasaportla bir alakası yok. ve terör olayıyla da bir alakası yok. Bizimle ilgili bir hali de söz konusu değil. Burada 6'sında müracaat etmiş, 12'sinde almış. 6 gün. O günler yoğundu. Bu diplomatik pasaport. Diplomatik pasaportun bir tarafı da Dışişleri Bakanlığı'dır. Dışişleri Bakanlığı onaylar. Biz diplomatik pasaportu kendi adımıza veremeyiz nüfus idaresi olarak. Ama eğer bir sakınca söz konusuysa biz bunu belirtiriz. Bu sakınca da hukuki olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir yıl önce nasıl böyle bir durum meydana geldi. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Sadece ben bunu bir seçim malzemesi olarak bir takım televizyonlar tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Saçma bir şey olduğunu düşünüyorum"

Kaynak: DHA

- İstanbul