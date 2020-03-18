Bakan Soylu'dan karantinaya alınan iki yolcuya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.
18.03.2020 00:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:39
İçişleri Bakanı Soylu, Fransa 'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor." ifadesini kullandı. Bakan Gül, konuya ilişkin "Hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Süleyman Soylu, Fransa, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Ekonomi
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Ekonomi
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Ekonomi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ekonomi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi