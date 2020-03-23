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Bakan Soylu'dan konum bekliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Maskeleri depolarında tutan, stoklayan fabrikalara bu sabah baskın yaptık, Pazartesi'ye kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" sözüne Trabzonlu nakliyecilerden destek geldi.

23.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:57
Bakan Soylu'dan konum bekliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Maskeleri depolarında tutan, stoklayan fabrikalara bu sabah baskın yaptık, Pazartesi'ye kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" sözüne Trabzonlu nakliyecilerden destek geldi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Maskeleri depolarında tutan, stoklayan fabrikalara bu sabah baskın yaptık, yarına (Pazartesi) kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" ifadelerine destek vererek, ücretsiz bir şekilde yapmak istedikleri nakliye için cevap beklediklerini söyledi.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğini ifade eden Özer, "Ülkemizdeki Korona virüsünün etkisini bir nebze de olsa azaltacak ürünleri stoklayanlara İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, stokçuların tespit edilip belirlendiğini ve piyasaya sürülmezse fabrikalara el koyulacağını söyledi. Ben de bu söze çok umutlandım. Bir görünen virüs vardı bir de görünmeyen virüs. Görünmeyen virüs bu stokçulardır. Her felaketi fırsata çevirmeye çalışanların oyununu bozduğu için bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ürünleri ücretsiz taşımak istediklerini dile getiren Özer, "Sayın bakanım stokçuların adresini bize konum atın, fabrikalara gidelim, yüklemesini de biz yapalım ve Türkiye'nin hangi noktasına olursa oraya ücretsiz taşıyalım. Konumu attığınız zaman tıra kendim çıkacağım, adrese gidip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağım. Bizler Türk nakliye sektörü olarak dünya yollarında dolaşan tek sektörüz. Tedarik zincirinin kesilmemesi için, dünyanın her noktasında yaşayan insanların mağdur olmaması için mücadele içindeyiz. Mevzu şu an para değil. İnsanlığı yaşatırsak biz de yaşarız. Bazı stokçular fiyatlara bire 50 bire 100 fiyat uyguluyor. Bu virüslerin temizlenmesi için biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İki ayaklı virüslere birlikte engel olacağız" diye konuştu.

Nakliyecilerin dünya yollarında canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Özer, "Bakanım Süleyman Soylu, fırsatçılara izin vermediği için haftaya umutlu başlıyorum ve ondan konum bekliyorum. Konum gelince o ürünü ulaştırmak bizim görevimizdir. Krizleri fırsata çevirmeyelim. Bu ticari bir kriz değil sağlık krizidir. Sağlık krizini fırsata çeviren Allah'ından bulsun. Geçmişten daha çok fedakarlık etmek zorundayız. Ülkemiz için fırsatçılara aman vermeyelim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleyman Soylu, Sabah, Güncel

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