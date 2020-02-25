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Bakan Soylu'dan korona virüs açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Ticaret hem Sağlık Bakanımızla bu konuda ortak değerlendirme yaptık. Türkiye'den İran'a transit geçiş gidebilir ama Türkiye'ye dönüş olmaz" dedi.

25.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:10Bakan Soylu'dan korona virüs açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Ticaret hem Sağlık Bakanımızla bu konuda ortak değerlendirme yaptık. 'den 'a transit geçiş gidebilir ama Türkiye'ye dönüş olmaz" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Korona virüsüne ilişkin Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın Ankara'ya indiğine ilişkin soruya" Yolcuları karantinaya alıyorlar. Önceki yapılan işlem devam edecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de alınan önlemlerle ilgili bir soruya Bakan Soylu, "İran'dan girişler yasak. Türk yolcular konusunda koymuş olduğumuz parantez vardı. Bu parantez çerçevesinde bir değerlendirme olmuş. İran'dan Türkiye'ye gelişler kısıtlı" diye cevap verdi.
Mal giriş çıkışına ilişkin soru üzerine ise Soylu, "Hem Ticaret hem Sağlık Bakanımızla bu konuda ortak değerlendirme yaptık. Türkiye'den İran'a transit geçiş gidebilir, ama Türkiye'ye dönüş olmaz. Eğer 15, 20 günlük, bir aylık İran öyküsü yoksa başka ülkeden geliyor, Türkiye'den geçiyor, İran'a gidiyor" değerlendirmesini yaptı.
Korona virüsüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlere yönelik soruya Bakan Soylu, "Dün Van'daydım. 'İki Hasta bekleniyor üç hasta bekleniyor' bunların hepsi yalan, dayanaksız. Böyle bir şey olduğunda vatandaşımızla paylaşmak zorundayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Sağlık Bakanımız defalarca açıklama yaptı. Hükümet olarak da, bizlerde bu konunun bütün gelişimini kamuoyuyla paylaşmak durumundayız" karşılığını verdi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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