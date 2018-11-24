Bakan Soylu'dan Öğretmenler Günü Mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Soylu, mesajında, insanlığın çivi yazısını kullanmaya başladığı günden bugüne kadar, bu coğrafyada okul, ders, öğrenci ve öğretmen gibi kavramların hayatın bir şekilde içinde olduğunu belirtti. Alfabelerin, yazıların değiştiğini ifade eden Soylu, "İsmi bazen 'hoca', bazen 'mürebbiye', bazen 'muallim', bazen de 'öğretmen' oldu. Ancak öğretmenin önemi ve saygınlığı, hiç değişmedi. Karakteri de değişmedi öğretmenin. Binlerce yıldır bu topraklardaki medeniyeti ilmek ilmek dokuyan bütün öğretmenlerin gözlerindeki ışıltı nasılsa; şehit Necmettin öğretmenimizin, şehit Şenay Aybüke öğretmenimizin ışıltısı da aynıydı. Bugün onların yerine korkmadan, hiçbir tehditten, karanlık iradeden çekinmeden, 'yaşasın Batman
çıktı' diyerek mesleğine ve milletine olan sadakatle onların yerine giden öğretmenlerimizin gözündeki ışıltı da aynıdır" ifadelerini kullandı.
"Elbette ki insanlık, çivi yazısı kullandığı günleri çoktan geride bıraktı" diyen Soylu, şunları kaydetti:
"Hatta kalem bile kullanmamaya başladık. Devletimizin gücüyle, okullarımızda tablet bilgisayarlar dağıtmaya, ülkemizin en ücra köşesindeki okullarımıza bile teknoloji götürmeye devam ediyoruz. Öte yandan hem öğretmenlerimizin, bu ilim irfan ordusunun sayısını arttırmaya hem de onlara daha güzel bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki bugünün modern Türkiye
'si, dünden aldığı ilham ve yarınlara olan inancıyla 2023, 2053, 2071 hedeflerine yine öğretmenlerimizin gayreti, emeği ve sevgisiyle ulaşacaktır. Bu vesileyle, Aziz Milletimizin "Başöğretmen" sıfatı vermek suretiyle sevgisini gösterdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere bizlere, çocuklarımıza, bu ülkenin geleceğine emek veren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehadete ermiş olan bütün öğretmenlerimize de Cenabı-ı Hak'tan rahmet diliyorum." - ANKARA
Süleyman Soylu
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:43