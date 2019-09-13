İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Anneler gözyaşları içerisinde Bakan Soylu'ya çocuklarını ve onlara duydukları özlemi anlattı. Duygulu anların yaşandığı ziyarette, anneler çocuklarına kavuşmak istediklerini belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SİZE SELAMI VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O kadar büyük ve kuvvetli bir iş yapıyorsunuz ki; Allah sizden razı olsun. Kulp'tan geliyoruz. Orada da yüreği yanan anneler vardı. Onlarla birlikteydik. Cumhurbaşkanımızın size selamı var. Yüreğimiz burada. Size minnettarız." dedi.

"BÜTÜN MİLLETİMİZ SİZİNLE BERABER"

Annelerin, "Buradan ayrılmayacağız, çocuklarımızı istiyoruz." sözü üzerine Soylu, "Bütün milletimiz sizlerle beraber. Siz sadece kendi çocuklarınızın değil, bütün çocukların annesi oldunuz. Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Türkiye sizinle tek yürek." diye konuştu.

"ANNELERİN DEMİRİ ERİTECEK YÜREKLERİ VAR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hem selamlarını getirdim hem de bütün Türkiye ve dünyaya ortaya koyduğunuz haykırışa olan desteklerini getirdim." diyen Soylu, oturma eylemi yapan annelerin sadece kendi çocukları için burada olmadıklarını vurguladı.

Soylu, "Bu anneler bundan sonraki tüm çocuklar için, ülke çocukları için buradalar. Demiri eritecek yürekleri var." ifadelerini kullandı. Tüm ülkenin oturma eylemi yapan anneleri desteklediğine işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Terörle mücadele eden kardeşlerinizden birisi olarak bunu söylüyorum. O kadar kıymetlidir ki; bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Bu, bir siyasi partinin terör örgütüne kendisini kullandırtmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı hem de güçlü bir adımdır. Bu, annelerin evlatlarını da terör örgütünün elinden kurtarabilecek en önemli adım. Tüm Türkiye, hepimiz onları destekliyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz."

"GÖNLÜ OLAN İNSANI BAŞKA BİR NOKTAYA TAŞIR"

Soylu, dün bu annelerin evlatları gibi, bir kız çocuğunu annesiyle buluşturmanın ve kucaklaştırmanın onurunu yaşadıklarını dile getirerek, "O kucaklaşma, bir baba olarak söylüyorum; yüreği, gönlü olan insanı başka bir noktaya taşır." diye konuştu.

KULP ŞEHİTLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 7 vatandaş için düzenlenen törene katıldığını aktaran Soylu, "O cenazede yaşadıklarımız, bu annelerin yaşadıkları acıyı Allah izin verecek,millet de destekliyor, devletimizin de gücüyle bu topraklarda bitireceğiz. Sadece bu topraklarda bitmeyecek, Allah'ın izniyle etrafımızdaki coğrafyada da uluslararası terör destekçilerine annelerin yüreğiyle büyük bir ders vereceğiz. Bir sorumluluğumuz vardı, gelip burada bu insanlara millet adına destek vermek. Onu yerine getirdik. Milletimiz de bilsin ki; burada bu anneler bir haykırış ortaya koyuyor. İnşallah çok güçlü bir sonuç alacağız." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, ailelerin, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP teşkilatlarının rolünün olduğunu belirtmesine yönelik sorusu üzerine Bakan Soylu, "Diyarbakır'da, Mardin'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki; HDP teşkilatları bu masum çocukları annelerinin dizinden alıp, terör örgütüne katan yapıdır. Biz de biliyoruz, gereğini yerine getiriyoruz Herkes biliyor. Diyarbakır'da bu olaylarla ilgisi olmayan insanlara bile sorsanız bir tek cümle söylerler; 'Evet belediyeleri ve teşkilatlarıdır.' Bu kadar basit. Ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor. Bu millet feraset sahibidir. Anne gönlü, demiri eritecek gönüldür."