Bakan Soylu’dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100'de katıldığı Güne Bakış programına konuk oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, binlerce adayın merakla beklediği Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sonuçları başta olmak üzere, yaş ve boy sınırı ile ilgili merak edilen sorulara da yanıt verdi.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Soylu, POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir" ifadelerini kullandı. "POMEM yaş sınırı artacak mı?" sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

"BOY SINIRINI DA DÜŞÜRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Soylu, "Boy sınırı 1.67'nin altına indirilecek mi?" sorusuna ise, "Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Birtakım sınırlandırmalar olmak zorunda" yanıtını verdi.