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Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam arasındaki tartışma damga vurdu. İslam'ın, "Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesi üzerine Bakan Soylu, "Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin" karşılığını verdi.

21.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:21

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Saadet Partisi Milletvekili İslam arasında tartışma çıktı.

İslam'ın, "Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesi üzerine Bakan Soylu, "Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin" karşılığını verdi.

"SUSTURAMADIĞINIZ ADAMLARI TUTUKLUYORSUNUZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, Bakan Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevaplarken gerginlik yaşandı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, "Ahmet Altan'ın terörle ne alakası var? Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesine, AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti ve MHP'liler, Cihangir İslam'ı şov yapmakla ve provakötürlükle suçladı.

"SEN PROVOKATÖRSÜN, HAİNSİN"

İslam'ın da milletvekillerine karşılık vermesi üzerine bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayağa kalkarak, İslam'a tepki gösterdi. Soylu, "Ahlaksızlık yapma, terbiyesiz adam. Sen provakatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin. Senin provakatör olduğunu herkes biliyor. Sen FETÖ savunucususun" dedi. İslam'ın da Bakan Soylu'ya karşılık vermesi üzerine ortam iyice gerildi. AK Parti ve MHP'lilerin yanında bazı CHP milletvekilleri de Bakan Soylu'yu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın ardından Bakan Soylu, soruları cevaplamaya devam etti.

Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin

Süleyman Soylu, Cihangir, Güncel


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