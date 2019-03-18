Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da yaptığı konuşmada Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir vatandaşa sert sözlerle yanıt verdi.

SAADET PARTİSİ'Nİ ELEŞTİRDİ

Üsküdar'da konuşan Süleyman Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu'da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dur, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'dir, FETÖ'dür, PKK'dır, HDP'nin sözde vekilleridir" ifadelerini kullandı.

"HADİ ORADAN DENSİZ"

Soylu'nun ifadelerine Saadet Partili bazı vatandaşlardan tepki geldi. Bakan Soylu, bir katılımcının Saadet Partisi'yle ilgili sözlerini eleştirmesine sert yanıt verdi;

"24 Haziran'da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz. PKK'yı Meclis'e siz taşıdınız. Madem katlanamayacaksınız neden PKK'yla ortaklık yapıyorsunuz? Bugün Adıyaman'da belediye başkan adayı bir yanda PKK işareti yapmaktadır, bir taraftan da Saadet Partisi işareti yapmaktadır. Çok net ve açık. Erbakan Hoca niye Milli Görüş'ten başka bir şey söylemedi. Milli dedi, milli. Millilikten ayrıldınız ve bu ülkeyi sattınız, hala satmaya devam ediyorsunuz. Bir milletvekilliğine sattınız."

Süleyman Soylu'nun ifadelerine itiraz eden Saadet Partilinin gözaltına alındığı ifade edildi.