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Bakan Soylu'dan "şehir değiştirmeyin" çağrısı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.

09.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:14
Bakan Soylu'dan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
Soylu, Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, "Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim. İnanmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Twitter, Güncel
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