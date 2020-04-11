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Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının duyurulması için neden o saate kadar beklendiği sorusuna "Erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?" yanıtını verdi.

11.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece ilan edilen 2 gün sokağa çıkma yasağıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağının duyurulması için neden o saate kadar beklendi?" sorusuna "Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kağıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?" diye konuştu.

"AKIN EDEN İNSAN SAYISI ABARTILACAK BOYUTTA DEĞİL"

Açıklamasının devamında "İtalya sokağa çıkma yasağını hangi saatte ilan etmiş hiç baktınız mı?" sözlerine yer veren Bakan Soylu, önceki gece yarısı 1-1,5 saat içinde marketlere akın eden insan sayısının da öyle abartılacak boyutta olmadığını belirtti. Soylu, "Bunu tespit edebiliyoruz, 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu" diyerek konuyla ilgili sözlerini noktaladı.

BAHÇELİ'NİN YARDIMCISINDA ELEŞTİRİ GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, sokağa çıkma yasağını Twitter'dan paylaştığı bir mesajla eleştirdi. Vahapoğlu, mesajında "Kriz yönetimi özel bilgi ve birikim gerektirir. Ben yaptım oldu ile olmaz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?’ sorusuna yanıt
Etiketler: Muharrem Sarıkaya, Süleyman Soylu, Politika, Güncel
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