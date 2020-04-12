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Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında, kararın duyuruluş saatine yöneltilen eleştirileri kabul ettiğini belirtti. Soylu, "Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Eleştirileri de aldım kabul ettim" dedi.

12.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:44

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta tespit edilen ve bugüne dek 1.101 vatandaşımızın vefatına sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz Cuma günü 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Kararın 00.00'da başlayacak olması ve kamuoyuna 21.44'te duyurulması yurdun bazı kesimlerinde panik havası yarattı. Çok sayıda vatandaş ihtiyaçlarını gidermek için fırınlara ve marketlere akın etti. Kamuoyunda çoğu kesim, kararın duyurulduğu zaman dolayısıyla İçişleri Bakanlığını eleştirdi. Kararı yerinde bulduğunu belirten çok sayıda kanaat önderi, kararın geç saatte açıklanması dolayısıyla halkın aynı anda sokağa döküldüğünü ve pandemide riskin büyüdüğünü ifade etti.

SOYLU'DAN İKİ GÜN SONRA GELEN İTİRAF

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karardan yaklaşık 2 gün sonra bir itirafta bulundu. Eleştirileri kabul ettiğini belirten Soylu, marketler 21.00'de kapandığı için yasak kararını 21.44'te duyurduklarını ifade etti.

Süleyman Soylu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuştu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Soylu'nun ifadelerinden satır başları şu şekilde:

SINIRLI BİRİKME: Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM: Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim.

NEDEN 23.59 DEĞİL: Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00'den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi.

RİSK VARDI: Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.

BU GECE BİTİYOR: Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek.

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel

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