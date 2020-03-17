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Bakan Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.

17.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:50
Bakan Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacakları yurda götürüldüğü sırada bir yolcunun indirilmesinin ardından sosyal medyada dolaşan görüntüye ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleyman Soylu, Güncel

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