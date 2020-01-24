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Bakan Soylu'dan telefon uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından, "Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısında bulundu.

24.01.2020 23:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:17Bakan Soylu'dan telefon uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'da meydana gelen depremin ardından hesabından, "Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır. Haberleşmenizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısında bulundu.



Süleyman Soylu, Twitter, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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