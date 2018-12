Bakan Soylu'dan Terörle Mücadele Kararlılık Mesajı

14 Aralık 2018 Cuma 18:41



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Aralık'ta kış operasyonunun başlayacağını belirterek, "5 metre kar da olsa dağlarda canlarını almazsak namerdiz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Taşköprü Belediyesi tarafından 2 bin metrekare kapalı alana sahip toplamda 8 bin metrekare alanda hizmet verecek olan Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışını yaptıklarını belirterek, "Buradan yola çıkan herkes inşallah emniyet içinde, selametle yolculuklarını tamamlayıp geri dönsünler" dedi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bir daha Kastamonu'ya gelip gelemeyeceğin bilmediğini söyleyen Bakan Soylu, fakat Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gideceğini ifade ederek, "Oraları ziyaret edeceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza tekrar huzurlarını kaybetmemek için bir daha bunlara oy vermeyin diyeceğiz" diye konuştu. Bakan Soylu, "Türkiye'deki bütün acil numaraları bir numarada birleştiriyoruz. Artık 112, 155, 156 ayrı ayrı olmayacak hepsi 112'de birleşecek. Bundan 1,5 yıl önce Türkiye'de 18 taneydi. Şimdi Kastamonu'yla beraber 42 tane binayı bitirdik, inşallah önümüzdeki yılın sonlarına doğru bütün 81 İl'de 112 binalarını hepsini tamamlayacağız" şeklinde konuştu."TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN AFRİN'E 280 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ" Türkiye'nin dört bir tarafını terör yuvası haline getirmek istediklerine dikkati çeken Bakan Soylu, "Tarihimize, medeniyetimizi bu ülkelerle, bu vatandaşlarla kesmek istediler. İlk önce Fırat Kalkanı harekatı yaptık, 2 bin kilometrekare alan terörden temizlendi. Biz, dinimizi, inancımızı istismar eden DEAŞ ile mücadele ettik. Şuanda bu terör yuvalarından temizlenen alanlara 288 bin Suriyeli vatandaş geri döndü. Oradaki güvenliği de kahraman askerlerimiz sağlıyor. Kuzey Irak'ta bazı işler dönüyordu. Zannediyorlar ki onlar o işleri görürken müdahale etmeyeceğiz. İran, Irak, Türkiye bir araya geldi ve o fırsatı onlara vermedi. Asıl bu işi yapan kimdi. Ta okyanus ötesinde Pensilvanya'da o mensubu orada tutan, oradan Türkiye'ye darbe geliştirmeye çalışan güya bizim müttefikimiz ABD. Lafı açık açık konuşacağız, çok net açık söylüyorum. Başarabildiler mi, başaramadılar. Çok net söylüyorum, şu ay-yıldızlı bayrağa hükmettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu milleti varken, bizim coğrafyamızda kimse bize rağmen oyun kuramaz" dedi."DÜN BESLEDİKLERİ TERÖRİSTLERDEN EN BÜYÜK ZARARI YİNE ONLAR GÖRDÜ" Avrupa'da yaşanan eylemlere değinen Bakan Soylu, "Fırat'ın doğusu da Batısı da neresi olursa olsun bilinsin ki terörist nerede varsa ensesindeyiz, ezeceğiz, bitireceğiz ve bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz. Bugün söylediğimiz gibi teröristlere 20 bin tır dolusu silah gönderiyorsunuz. Orada üstler oluşturuyorsunuz. Bakın bu iş gelir sizi vurur dediğimiz zaman, bugün Avrupa'daki bütün eylemlerde bilmenizi istiyorum ki PKK başrolde, DHKPC başrolde bulunuyor. Şimdi diyorlar ki bizler ne yaptık. Ne ortaya koyduk. Fransa'dan Hollanda'ya kadar, Macaristan'a kadar neredeyse her noktada bu eylemler adım adım yayılıyor. Avrupa'da yangına körükle gitmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Şimdi bizi anlıyorlar, bizim ne demek istediğimizi teröre hiçbir şekilde niçin müsamaha göstermediğimizi çok net bir şekilde anlıyorlar. Ama iş işten geçti. İngiltere kendi içerinde karıştı, zor durumda. Almanya'da kişi başı milli hasıla artmasına rağmen hükümetin oyları düştü, Merkel partinin başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı, en son açıklamasında bir daha aday olmayacağım dedi. Fransa'da Macron zor durumda, düştüğü durumu görüyorsunuz. Belçika'da adam göç mutabakatına imza attığı diye hükümet orada bitiverdi. Sadece Irak yanmıyor, Suriye yanmıyor, Libya yanmıyor. Eğer buraları ateşe verirseniz, buradaki insanlarım, buradaki çocukların, buradaki kadınların, annelerin bütün bunların hayatlarını zindan etmeye çalışırsanız çalma kapımı, çalarlar kapını. Onun için biz, güçlü olmak zorundayız" diye konuştu."15 Aralık'ta kış operasyonu başlıyor, 5 metre kar da olsa dağlarda canlarını almazsak namerdiz" Teröre aman ve fırsat vermeyeceklerini belirten Bakan Soylu, "Hadi çıksınlar, şuanda toplam 700 terörist kaldı dağlarda. Hiç merak etmeyin, bu ayın 15'i itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz. 5 metre kar da olsa canlarını almazsak bu millet bizlere hakkını helal etmez. Onun için sizler endişe etmeyin. Şu anda 3 tane operasyon devam ediyor. Onlar bitince 15'indce kış operasyonuna başlıyoruz" şeklinde konuştu."GEÇEN YIL 7 BİN 500 VATANDAŞIMIZI TRAFİK CANAVARI ALDI" Bunun yanı sıra trafik terörüyle de mücadele ettiklerini anlatan Bakan Soylu, "Az bir rakam mı? Çok. Bu yıl ilk dört ay kötü başladık. Bana şimdi kızıyorlar, denetimleri çok fazla yaptırıyorsun diye. İlk dört ayda ölümlerde yüzde 8 artış vardı, bunu durdurmak için sadece denetimler değil, maket polis araçlarını koyduk. Üzerine lambalarda taktık. Geçen kendimde kandım. Rize'ye şehit olan emniyet müdürümüzün cenazesine giderken Of'tan geçerken bir araç gördüm, dedim ki bizim çocuklar orada duruyor. Meğer maket araçmış. Şimdi maket araçlarının bulunduğu bölgelerde yüzde 7 oranında ölümlü kazalar azaldı. İnşallah bu ayın sonunda bin 500 trafik polisi hizmete başlayacak. Bu yıl itibariyle 4 bin 500 trafik polisini Allah'ın izniyle göreve başlatmış oluyoruz. Helikopter ile denetimler dahil olmak üzere arkadaşlarımızla her türlü, otoyollarda aldığımız tedbirler, şu anda yüzde 8 artıştan şimdi yüzde 5 azalmaya düştük. Bu trafik meselesini de hep birlikte bitireceğiz. Emniyet kemerini takalım. Biz bu göreve yaparız yapmayız ama kazalarda hayatını kaybedenlerin çoğu emniyet kemerini takmamasından dolayı. Birde şu cep telefonuyla Allah için araçlarımızda konuşmayalım. Anneler, çoluk çocuğunuza söyleyin, eşinize söyleyin, kendinizde cep telefonuyla konuşmayın" dedi."MERHAMETSİZLİK GELİŞMİŞ ÜLKELERDE OLABİLDİĞİNCE YOLA ÇIKMIŞKEN BİZLERDE MERHAMET YOLCULUĞUNA ÇIKTIK" Sadece insanların yola çıkmadığını, ülkelerinde de, milletlerinde hatta dünyanın da yolculuğa çıktığını ifade eden Bakan Soylu, "Bugün dünya bir merhametsizlik yolculuğuna çıkmıştır. İnsanların terörle, kimin kime vurduğu belli olmayan vekalet savaşlarıyla yerlerinden, yurtlarından edildiği bir merhametsizlik yolculuğunda, gelişmiş ülkeler alabildiğine hızlıca yol almaktadır. Onlar bu yola çıkadursun, bizim milletimiz, tarihinden, dininden ve medeniyetinden öğrendikleriyle büyük bir merhamet yolculuğuna çıkmıştır. Ölümden kaçanlara kucak açan, Afrika'da su kuyuları açan, hastaneler yapan, dünyada ne kadar mazlum millet varsa hepsinin derdiyle hemhal olan bir anlayışı, bugün dünyada sadece Türkiye ortaya koymaktadır. Türkiye bütün bunları, bir yandan bu merhameti ortaya koyacak gücü, bir yandan terörle mücadele edecek gücü, 16 yıldır milletimizin desteği ve iradesiyle temin ettiği siyasal istikrarıyla sağlamaktadır. Allah sizlerden razı olsun, bu devleti kaosa teslim etmediniz. Oylarınızla, yeri geldi 15 Temmuz'da olduğu gibi meydanlara çıkmanızla bu ülkenin istikrarına sahip çıktınız" şeklinde konuştu."BELEDİYELERİN ARAÇLARIYLA KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLERLE ERZAK TAŞINDI" Bazı belediyelerin araçlarıyla Kandil'deki teröristlere erzak taşıdığına işaret eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Benim sizlerden tek bir ricam var. Önümüzde bir yerel seçim var. Derdimiz sadece bir belediye başkanlığı kazanmak, iktidar olmak değildir. Meselemiz 2002'den beri ortaya koyduğumuz iradeyle oluşturduğumuz istikrara sahip çıkma meselesidir. Türkiye ne yaptıysa, neyi başardıysa istikrarıyla başarmıştır. Bakın bugün burada bir terminal binası açıyoruz. Bunun gibi birçok terminal binasını, taziye evini, kadın kültür merkezlerini, parkları, spor salonlarını, Doğu ve Güneydoğu'da terörden kurtardığımız belediyelerde de açıyoruz. Bugün Türkiye'yi bir yangın yeri gibi göstermek istiyorlar. Bütün dertleri, kaybettikleri o mevzileri geri almaktır. Türkiye artık geri dönmeyecektir. Belediyelerin araçlarıyla Kandil'deki teröristlere erzak taşındığı, belediye binasından çocukların dağa yönlendirildiği o günlere dönmeyecektir. Uğraşımız, gayretimiz bunun içindir. Taşköprü ilçesinin bu meseleyle ne ilgisi var diye asla düşünmeyin. Sizin burada ortaya koyacağınız irade, Türkiye'nin her ilçesinde, her beldesinde bu meseleye sahip çıkmak için ortaya koyağınız irade, emin olun okyanusun ötesinden bile takip edilmektedir. Sizin ne yapacağınızı hem mazlumlar izliyor, hem de o karanlık mahfillerdeki meczuplar izliyor. Onun için ne yapacağınız önemlidir. Belediyecilik zaten AK Parti'nin soyadı gibidir. Bu itibarla bu noktada bir sorunumuz zaten yoktur. Ama dediğim gibi, bu seçimin çerçevesi bir belediye başkanlığıyla sınırlı değildir. Bu seçim eskinin karmaşık günlerini, zayıf günlerini, bizi eskiye götürmek isteyen zihniyetleri tamamen tarihe gömme seçimidir. Bize aklımızı unutturmaya çalışanlara karşı Türkiye bugün bambaşka bir noktaya gelmiştir.""TERÖRLE, UYUŞTURUCUYLA, TRAFİK VE ŞEHİR GÜVENLİĞİYLE OLABİLDİĞİNCE MÜCADELE HALİNDEYİZ" İçişleri Bakanlığı olarak uyuşturucuyla, trafik güvenliğiyle, şehir güvenliğiyle ve elbette terörle alabildiğine bir mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:"Uyuşturucu yakalamalarını arttırdık, uyuşturucudan ölümleri azalttık, terör örgütüne katılımları yok mesabesine indirdik, dağdan ikna edip indirdiğimiz elemanların sayısını arttırdık, şehir güvenliğinde bekçi uygulamamızla hırsızlıkları azalttık, trafikte aldığımız önlemlerle, ölümlü kaza sayılarında, can kayıplarında azalışlar elde ettik. Velhasıl her noktaya temas ediyoruz, her alandaki sorunlarımızın üstüne gidiyoruz. Bu ülkede birilerinin anlattığı gibi bir panik hali, bir kriz hali yoktur. Bilakis bir huzur, güven ve istikrar hali vardır. Bunu 16 yıldır siz sağladınız, inşallah yine sizler sahip çıkacaksınız." Konuşmaların ardından Bakan Soylu, beraberinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından Başkan Arslan, Bakan Soylu'ya hediye takdim etti. Programın ardından Bakan Soylu'ya Taşköprüspor'un forması ve Taşköprü sarımsağı hediye edildi.(Vedat Yunus İkizoğlu - Akif Doğan/İHA)