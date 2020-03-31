Bakan Soylu'dan virüs açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" açıklamasında bulundu.
31.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:06
İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Süleyman Soylu, Jandarma, Ekonomi