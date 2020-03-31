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Bakan Soylu'dan virüs açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" açıklamasında bulundu.

31.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:06
Bakan Soylu'dan virüs açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Süleyman Soylu, Jandarma, Ekonomi
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