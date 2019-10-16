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Bakan Soylu'dan yaptırım yanıtı: "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili soru üzerine FETÖ ile ilgili attığı tweet'e gönderme yaparak, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur.

16.10.2019 10:51Bakan Soylu'dan yaptırım yanıtı:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili soru üzerine FETÖ ile ilgili attığı tweet'e gönderme yaparak, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Bakan Soylu, görüşme sonrasında gazetecilerin ABD'nin kendisi hakkında uyguladığı mal varlığı ve vize yaptırımlarına ilişkin sorusuna daha önce Twitter'dan FETÖ'ye gönderme yaptığı sözlerle yanıt verdi. Bakan Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim" dedi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığını duyurmuştu. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Politika

Kaynak: İHA

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