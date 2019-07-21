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Bakan Soylu'dan yaralı polisin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavi altında tutulan polis memurunun ailesini ziyaret etti.

21.07.2019 19:53 Bakan Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavi altında tutulan polis memurunun ailesini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'da bulunan Bakan Söylu, Van'ın Tuşba ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavisi devam eden polis memuru Yusuf Palta'nın ailesini hastanede ziyaret etti. Hastane yönetiminde polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Soylu, ailesine de 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan Palta'nın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken, aynı kazada polis memuru Aykut Çevikgil de hayatını kaybetmişti. - VAN
Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Güncel

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