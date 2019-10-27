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Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binasına ziyarette bulundu.

27.10.2019 15:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binasına ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Tesislerinde düzenlenen 'Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, toplantının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki heyetle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyarette bulundu. Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni binada incelemelerde bulunan Soylu, bina hakkında bilgi aldı.
(Yağmur Yıldız - Suat Metin/İHA)
Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaret

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


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