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Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaret

Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaretANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyarette bulundu.

27.10.2019 16:22
Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaret
ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesislerinde düzenlenen "Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Bakan Soylu, toplantının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki heyetle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyarette bulundu. Konyaaltı ilçesi Uncalı mahallesinde yapımı tamamlanan yeni binada incelemelerde bulunan Soylu, bina hakkında bilgi aldı.
Bakan Soylu'dan yeni emniyet binasına ziyaret

Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Antalya, Yerel

Kaynak: İHA


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