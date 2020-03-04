Bakan Soylu'dan, Yunanistan'a tepki

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan 'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" dedi.

Bakan Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Soylu, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,