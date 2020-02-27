Bakan Soylu, Davutoğlu'nun korumalarının çekildiği iddialarını yalanladı: 63 koruması var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Davutoğlu'na devlet tarafından verilen korumaların geri çekildiği yönündeki iddialarla ilgili kararın neden alındığını açıkladı "Korunmakla mükellef bir kişidir, 63 koruması var" dedi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemdeki konularla ilgili açıklama yaptı.

Son günlerde konuşulan eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun korumalarının geri çekildiğiyle ilgili İçişleri Bakanı'na "Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram'da bulunan bağ evinde koruma bulundurulma kararının kaldırıldığı söylendi bu iddia doğru mu? Bu evde bulunan korumanın çekilmesi yönünde verilen bir talimat var mı?" sorusu yöneltildi.

"DAVUTOĞLU'NUN 63 KORUMASI VAR"

Bakan Soylu ise şunları söyledi "Sayın Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanıdır. Korunmakla mükellef bir kişidir, 63 koruması var. Devlet, başbakanını korumakla mükelleftir. Ben bu koruma işlerine muhalifim. İçişleri Bakanlığı'nda beni en çok bu koruma işleri yoruyor. Diğer bütün işlerle uğraşıyorum, bu koruma işi beni yoruyor. Bunu konformizm, ayrıcalık, statü olarak değerlendirenler var. Beni bağışlayın bundan tiksiniyorum. Bakıyorum ihtiyaç yok. Polis, devletin bir memuru. 63 korumayla korunuyorsunuz. "Ben siyasi olarak başka bir değerlendirme yaptığım için devlet korumalarımı çekiyor" değerlendirmesi yapılıyor, ayıptır. Biz devlet yönetiyoruz ayıptır. Bir bağ evine yılda bir sefer gidip 1-2 gün kalıyorsun. Polise ihtiyacımız var. Türkiye'nin neresinde olay oluyorsa oraya polis gönderiyoruz. Arkadaşlar demişler ki "Bu bağ evinde yılda bir gün kalıyor. Burada polis kalmasın. Koruma kararı devam etsin. Kendisinden 2 gün önce polis gelsin, kendisinden 2 gün sonra polis gitsin. Ondan önce de devriyeyle bu sağlansın" Ben anlamıyorum bu mağduriyet üzerinden siyasallaştırma sevdası nedir? Hadi biz görmüyoruz, Allah biliyor ve görüyor."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Koruma Komisyonu, eski başbakanlardan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram'da bulunan bağ evindeki korumalarını kaldırdı. Bu olaya tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Abdullah Başcı da "Genel başkanımızın evinin korunma tedbiri bundan 3-4 gün kaldırıldı. Alınan karar artık sözün bittiğinin bir göstergesi. Biz 28 Şubat tarihinde bile böyle bir baskı görmedik" açıklaması yapmıştı.