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Bakan Soylu Denizli'de afet bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

08.08.2019 23:20
Bakan Soylu Denizli'de afet bölgesinde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu, kente havayolu ile geldi. Uçak ile Çardak Havaalanına inen Bakan Soylu ardından kendisini bekleyen protokol üyeleri ile birlikte karayolu ile Bozkurt ilçesinde Denizli Valiliği tarafından kurulan kriz masasına gelerek yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Soylu'ya, kriz masasında Vali Hasan Karahan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri bilgiler verdi. Bakan Soylu ayrıca kendisini bekleyen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.
(Osman Başpınar - Feti Kılıç/İHA)

Süleyman Soylu, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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