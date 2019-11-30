Haberler » Güncel » Bakan Soylu deprem konutlarını inceledi - Haber

Bakan Soylu deprem konutlarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan deprem sonrası ilçeye yapılan deprem konutlarını inceledi.

30.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:23Bakan Soylu deprem konutlarını inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan deprem sonrası ilçeye yapılan deprem konutlarını inceledi.

Merkez üssü Adıyaman'ın ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5.7 ve 24 Nisan 2018 tarihinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrasında ilçede ilk etapta 403 konut inşa edildi. İlçede 53'ü tek katlı, 350'si iki katlı olmak üzere 403 konut yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsat ilçesini ziyaret ederek evlerine yerleşen vatandaşlara misafir oldu. Konutlara yerleşen vatandaşların evlerine misafir olan ve çaylarını içen Bakan Soylu, evlerden memnun olup olmadıklarını sordu.

Bakan Soylu, eksik kalan diğer evler için biran öce başlanılacağını belirterek, "Merak etmeyin yarım kalan yerler ile ilgili çalışmalara başlıyoruz. Dün akşam Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile görüştüm. Şimdi gaza basma zamanı" dedi.

Çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Soylu, bol bol öz çekim yaptı.

Samsat ilçe merkezinden ayrılan ve Samsat ilçe sınırları içerisinde bulunun Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin türbesini ziyaret eden Bakan Soylu burada dua etti. - ADIYAMAN

Süleyman Soylu, Samsat, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:51 Denizli-otobüs ile otomobil çarpıştı 7 yaralı
18:46 Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
18:45 Galatasaray Trabzon'da
18:40 Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu
18:40 Sivasspor'dan zirve pozu
18:03 Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
17:57 Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
17:36 Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
17:34 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 18:52:51