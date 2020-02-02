İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ 'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde kalan depremzedelerle basketbol oynadığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

"ONURLU BİR MAĞLUBİYET"

Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın; Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremin ardından bölgeye yoğun yardım ve destek iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından bölgeye gitti ve ilk günden bu yana depremzedelerin ihtiyacının karşılanması için tüm süreci yerinde takip etti.