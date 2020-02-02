Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı - Haber

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede hayatı normale döndürme çabaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor ve sürekli onlarla vakit geçiriyor. Soylu, bugün Elazığ'daki depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

02.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Yakup Kılıç Kompleksi'nde kalan depremzedelerle basketbol oynadığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

"ONURLU BİR MAĞLUBİYET"

Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın; Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremin ardından bölgeye yoğun yardım ve destek iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından bölgeye gitti ve ilk günden bu yana depremzedelerin ihtiyacının karşılanması için tüm süreci yerinde takip etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Süleyman Soylu, Yakup Kılıç, basketbol, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 08:51:58