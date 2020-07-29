Bakan Soylu devreye girdi, 3 yaşındaki Suriyeli Ahmed annesine kavuştu

Suriyeli 3 yaşındaki Ahmed Alhusain, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla annesine kavuştu.

29.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:51

Suriyeli 3 yaşındaki Ahmed Alhusain, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla annesine kavuştu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, annesi 1 yıl önce Türkiye'ye gelen 3 yaşındaki Alhusain'in Suriye'de kaldı.

Sosyal medya üzerinden ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Hatay Valiliğine talimat verdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 yaşındaki Ahmed Alhusain'in Türkiye'ye alınması için çalışma başlattı.

Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alınan Alhusain, annesine kavuştu.

Bakan Soylu devreye girdi, 3 yaşındaki Suriyeli Ahmed annesine kavuştu

Kaynak: AA

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