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Bakan Soylu devreye girdi, depremzedenin 8 yıllık sağlık sorunu çözüldü

Elazığ'da 8 yıldır sağlık sorunları yaşayan depremzede Yalçın Karataş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Adana'da tedavi ettirildi.

19.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:38Bakan Soylu devreye girdi, depremzedenin 8 yıllık sağlık sorunu çözüldü
'da 8 yıldır sağlık sorunları yaşayan depremzede Yalçın , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 'da tedavi ettirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaralar sarılmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremzedelerin sorunlarına çözüm buluyor. Kentte yaptığı ziyaretler sırasında 8. Kolordu Salonu'nda kalan 54 yaşındaki depremzede Yalçın Karataş'ın ileri derecede varis problemi olduğunu öğrenen Soylu, devreye girdi. Adana'ya gönderilen Karataş'ın tedavisi iki farklı hastanede yapıldı. Tedavisi tamamlanan Karataş, sağlığına kavuşarak Elazığ'a döndü. - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Karataş, Elazığ, Adana, Politika

Kaynak: İHA

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