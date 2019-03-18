Bakan Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık." dedi.

Türkiye'nin istikrarı yakaladığını, güçlü bir ülke konumuna geldiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarına öyle bir yazılım yaptık ki, bundan sonra terör örgütleri bırakın dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar, kafalarını. Yeter ki bize güvenin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"İRAN İLE, PKK'YA YÖNELİK ORTAK OPERASYON YAPMAYA BAŞLADIK"

15 gün önce dedim ki 'İran'la ortak operasyon yapacağız'. Tarihimizde ilk defa, 2-3 defa Tahran'a, İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız. Kökünü kazıyacağız. Milletimizi bunlardan kurtaracağız. Biz bu mücadeleyi yapıyoruz, boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın, şarlatanlara güldürmeyin."

Kaynak: DHA