Bakan Soylu, Eğil İlçesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Süleyman Soylu
, Diyarbakır
'ın Eğil
ilçesinde bulunan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret ederek, puşidelerinin değiştirilmesi törenine katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve beraberindekiler ilk olarak Eğil ilçesinde bulunan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret ederek kabirleri başında dua etti. Daha sonra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
'ın okuduğu dua eşliğinde Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamber kabirlerinin puşideleri değiştirildi. Ardından Bakan Soylu, Vali Güzeloğlu
ve beraberindekiler Eğil ilçesinde kılınan cuma namazının ardından vatandaşa aşure ikram etti.
Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, AK Parti
Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker
, Ebubekir Bal
ve Oya Eronat
, Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir
Kaymakamı Serdar Kartal
, Bağlar
Kaymakamı Barış Demirtaş, Sur
Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar
Kaymakamı Ünal Koç, Eğil Kaymakamı Kürşad Atak, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
ve kurum müdürleri katıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Süleyman Soylu, Eğil, Güncel
Kaynak: İHA