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Bakan Soylu, Elazığ depremiyle ilgili TRT canlı yayınında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Devlet bütün gücüyle oradadır ve inşallah burada can kaybının fazla olmamasını diliyoruz.

24.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:58Bakan Soylu, Elazığ depremiyle ilgili TRT canlı yayınında konuştu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da meydana gelen depreme ilişkin, "Devlet bütün gücüyle oradadır ve inşallah burada can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, 'da 2 olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum." dedi.
Bakan Soylu, TRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi.
Yaptıkları acil müdahale planı çerçevesinde ekiplerin olay yerine intikal etmeye devam ettiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleridir, özellikle bu tip büyük depremlerde. Mümkünse internet hatlarını kullanmalarıdır. Biz sürekli kamuoyuna bilgi nakletmeye çalışıyoruz. Doğru, aydınlatıcı ve sağlıklı bilgiler ifade etmeye çalışıyoruz. Devlet bütün gücüyle oradadır ve inşallah burada can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum."

Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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