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Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldığını söyledi.

27.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nda ve 'daki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcandığını bildirdi.

Soylu, "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı" dedi.

"150 BİN KİŞİYE SOSYAL REHABİLİTASYON UYGULANDI"

Depremin ardından şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandığını belirten Soylu, "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır" diye konuştu.

"OLASI DEPREM İÇİN BÜYÜK İSTANBUL PLANINI HAZIRLIYORUZ"

Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırladıklarını dile getiren Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık" ifadelerini kullandı.

"ELAZIĞ VE MALATYA'DA NİSAN AYININ SONUNDA HAYAT NORMALE DÖNECEK"

Soylu, "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki Nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek" dedi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık."

Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı

Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Politika, Ekonomi, Güncel


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