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Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetin engellenmesi hususunda yapılan eleştirilere "Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hakikaten elinde bıçak olup, hiç tanımadığı bir insanın katledebilecek bir caniyle

05.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:28Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak
Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetin engellenmesi hususunda yapılan eleştirilere "Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hakikaten elinde bıçak olup, hiç tanımadığı bir insanın katledebilecek bir caniyle karşı karşıyayız" yanıtı verdi.

Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile görüşmesi öncesi gazetecilerin Ceren Özdemir'in katil zanlısının adliyeye sevk edilmesiyle ilgili süreci sorması üzerine Soylu, bir cinayetle karşı karşıya kalındığını söyledi.
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Süleyman Soylu, Ceren Özdemir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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