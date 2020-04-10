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Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

10.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile trafik ve motosikletli polis birimlerinden personel ile bekçi yer aldı.
Günün anısına Soylu'ya, Emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümü için PTT Genel Müdürlüğünce çerçeve içinde hazırlanan özel gün zarfı ve pullar hediye edildi. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Aktaş’ı kabul etti

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Polis, CEO, Güncel
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