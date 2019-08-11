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Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2)

BİLECİK'TE UYGULAMAYA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik denetimlerine katıldı.

11.08.2019 00:08 Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2)

BİLECİK'TE UYGULAMAYA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik denetimlerine katıldı. Aksaray'daki ziyaretlerinin ardından helikopterle Bozüyük ilçesine gelen Bakan Soylu'yu Bilecik Valisi Bilal Şentürk karşıladı. İlçe girişindeki trafik uygulama noktasına gelen Bakan Soylu, sürücülerle sohbet ederek hediyeler verdi. Yolcu otobüsüne de binen Soylu, yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı. Trafik tedbirleriyle ilgili emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, denetimlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Abdullah GÜÇLÜ/BOZÜYÜK (Bilecik),



Politika

Kaynak: DHA

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